La morenada UNITEPC elige a su Ñusta y Predilecta 2026

Galia Sejas y Gabriela Calizaya son las nuevas soberanas de la Morenada UNITEPC.



Las fraternas recibieron sus respectivas bandas en un evento sin precedentes que se desarrolló en el Campus Juan Pablo II de la universidad privada.



La gala de elección fue especial porque la Morenada UNITEPC conmemora 10 años. Estuvo amenizada por la banda Espectacular Juventud Central y por artistas invitados.



Hubo 18 postulantes a Ñusta 2026 de la Morenada UNITEPC y tres jovencitas se disputaron el título de Predilecta. Todas desfilaron, en medio de los efusivos aplausos de sus barras.



Tras una deliberación del jurado calificador -conformado por personalidades como Paola Fernández, integrante del Directorio de UNITEPC- determinaron otorgar la banda de Ñusta a Galia Sejas, estudiante de la carrera de Prótesis Dental. Mientras que el título de predilecta fue para Gabriela Calizaya.



Ambas de presentaron en el primer convite de la festividad de la Virgen de Urcupiña, que fue el jueves y al que la Morenada UNITEPC asistió con todos sus fraternos.