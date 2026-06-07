6.000 millones de personas fijan su mirada en el fútbol

Aproximadamente 6.000 millones de personas (de 8.300 millones que habitan el planeta) seguirán los partidos del Mundial de Fútbol 2026 a partir del 11 de junio a través de diversas plataformas digitales, según el cálculo que ha hecho la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para la competición que concluirá el 19 de julio.



Además de esa cifra, hay otros números interesantes que emergen de la competencia deportiva más grande e importante del mundo



32 años después regresa el Mundial de fútbol a Norteamérica, tras la edición de 1994 en Estados Unidos, entonces con Brasil como campeón.



52 árbitros, con 88 asistentes y 30 oficiales de video de 50 federaciones diferentes de las 6 confederaciones componen el equipo arbitral para el Mundial 2026.



1.248 jugadores es el máximo de futbolistas que pueden ser inscritos en el Mundial 2026, una vez que cada una de las 48 selecciones presentan unas listas definitivas.



50.000 voluntarios participarán en el Mundial 2026, que recibió un millón de solicitudes.



94. 000 espectadores es la capacidad del estadio de Dallas, el campo con más aforo en el Mundial 2026, inaugurado en 2009.



6,5 millones de espectadores es la previsión que tiene la FIFA de aficionados que acudirán en total a los 104 partidos.



500 millones de solicitudes de entradas recibió la FIFA, según reveló el organismo, en apenas 33 días de apertura del plazo de peticiones.



871 millones de dólares estadounidenses (742,8 millones de euros) serán repartidos por la FIFA a las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026, un 15 por ciento más de lo presupuestado inicialmente, según acordó la FIFA.



Cada equipo percibe 10 millones de dólares por el simple hecho de su participación en la competición .