Suben a 15 los feminicidios en La Paz y suman 37 en todo el país

Un nuevo feminicidio sacude a La Paz, que registra el mayor número de casos a nivel nacional con 15 mujeres fallecidas por violencia. A nivel nacional ya son 37 las víctimas.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, informó que el nuevo caso de feminicidio ocurrió al interior de la cárcel de San Pedro donde Claudia B.M.Q. (26 años) habría sido agredida por su pareja, César F.E.S. (38 años), quien después se quitó la vida.

“El Ministerio Público inició los actos investigativos en el caso de feminicidio, seguido del suicidio del autor, ocurrido al interior de la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Una vez conocido el hecho, inmediatamente se iniciaron las investigaciones para establecer la verdad histórica de los hechos”, explicó la autoridad.

Entre tanto, el fiscal asignado al caso, Frank Vásquez Oblitas, detalló que en el examen médico forense realizado se determinó que la causa de muerte de la víctima fue asfixia mecánica por estrangulación antebraquial y en el caso del victimario, asfixia mecánica por ahorcamiento.

El hecho ocurrió el 3 de junio de 2026, aproximadamente a las 20.00, en una celda de la sección Álamos del penal de San Pedro.

De acuerdo al Índice de Feminicidios proporcionado por la Fiscalía General del Estado, del 1 de enero al 6 de junio, en Bolivia se reportaron 37 feminicidios: 15 de ellos ocurrieron en La Paz, siete en Santa Cruz, cuatro en Cochabamba, cuatro en Oruro, dos en Potosí, dos en Tarija, dos en Chuquisaca y uno en Beni.

Si eres víctima de violencia física, psicológica o sexual, puedes acudir a denunciar a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, a los Servicios Legales Integrales Municipales que tiene cada municipio y al Ministerio Público, entre otros espacios.