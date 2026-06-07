Los flamencos rosados embellecen Alalay y son señal de su buen estado

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 07/06/2026 a las 8h19
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La llegada de más de 60 flamencos rosados a la laguna Alalay se ha convertido en una de las principales señales de la recuperación ambiental que experimenta este humedal urbano, tras años de deterioro y las posteriores acciones de restauración impulsadas por el municipio.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Elvis Gutiérrez, informó que las aves permanecerán entre tres y cuatro meses durante la temporada de invierno, atraídas por las condiciones favorables que ofrece actualmente el ecosistema. Destacó que la laguna cuenta hoy con una profundidad de cuatro metros y un volumen de 4,1 millones de metros cúbicos de agua, además de una importante reducción de macrófitas, que ahora ocupan el 3% de la superficie.

La mejora de las condiciones ambientales también permitió el retorno y desarrollo de diversas especies de peces y aves. Según datos de la Universidad Mayor de San Simón, en el lugar fueron registradas más de 4.000 aves pertenecientes a más de 37 especies acuáticas.

El biólogo José Balderrama explicó que los flamencos observados corresponden a la especie Phoenicopterus chilensis, aves que realizan migraciones altitudinales cada invierno hacia las lagunas de los valles cochabambinos. Señaló que el incremento en el número de ejemplares es una muestra de la mejora del ecosistema.

“Con el mejoramiento de la laguna Alalay, la cantidad de individuos está aumentando”, afirmó.

Destacó además que existe un plan de manejo de macrófitas, flora y fauna que permitirá prevenir problemas ambientales y fortalecer la conservación.

Sin embargo, advirtió que la laguna Alalay sigue siendo un ecosistema frágil que depende del comportamiento de la población. Por ello, pidió evitar la contaminación con basura y aguas servidas, mientras el municipio avanza en trabajos de reforestación en los alrededores de la laguna para consolidar su recuperación ambiental.

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