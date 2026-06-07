Aprehenden a un policía implicado en el asesinato de Aramayo, en Tarija

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 07/06/2026 a las 18h58
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La Policía en Tarija aprehendió ayer a un tercer implicado en el asesinato del exdirector departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y amigo del presidente, Mauricio Aramayo. Se trata de un funcionario policial.

El fiscal de Tarija, José Ernesto Mogro, en contacto con Bolivia Tv, explicó que después de un análisis de la información que se tenía de inteligencia, se emitió el mandamiento de aprehensión contra el funcionario policial con grado de capitán.

De acuerdo a las primeras investigaciones, éste habría tenido contacto con los autores del crimen antes y después del hecho.

Mogro precisó que tras la aprehensión y la detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos de José Antonio Gumucio Torrico alias el “Gumito”, presunto autor del asesinato, éste informó que el policía le habría ayudado a evadir la justicia.

“Este policía le hubiese proporcionado información de las investigaciones, vale decir, ayudó a evadir a la justicia”, indicó el fiscal y añadió que se espera su audiencia cautelar, según ABI.

El miércoles, luego de un trabajo conjunto entre la Fiscalía e investigadores policiales, se logró identificar, ubicar y capturar al “Gumito” en el departamento de Beni, quien fue trasladado a Tarija para su audiencia cautelar.

En enero de este año, Aramayo, cercano al presidente Rodrigo Paz y coordinador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Tarija, murió asesinado a tiros por al menos dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

 

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