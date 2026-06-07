Paz podrá usar militares para desbloquear rutas con ley para declarar estado de excepción

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para usar a militares en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.

Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al mandatario para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.

Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.

Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar un estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización.

Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto. También afectan a Cochabamba, Oruro y Potosí, entre otras regiones, aunque en menor medida.

Paz ha reiterado llamados al diálogo. Este domingo, aseguró en la red social X que La Paz y El Alto enfrentan "todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos", como la lenta distribución de combustible. Las filas en las estaciones de servicio son enormes.

El gobierno boliviano, que goza del apoyo contundente de Estados Unidos y varios países de la región, ha culpado de las protestas al expresidente Evo Morales, que se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, para escapar de una orden de captura por un caso de trata de menor.