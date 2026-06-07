Paz agradece el respaldo de EEUU y dice que no permitirá que “intereses narcoterroristas” destruyan la democracia

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, agradeció este domingo el respaldo de Estados Unidos (EEUU) a su gobierno y afirmó que no permitirá que “intereses narcoterroristas” actúen para desestabilizar y destruir la democracia que costó construir en Bolivia.

“Gracias, @SecWar. Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo”, posteó el mandatario boliviano en su cuenta en X en respuesta al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

A través de esta misma red social, el 4 de junio, Hegseth manifestó que el Departamento de Guerra de Estados Unidos y la Coalición Contra el Cártel de las Américas (A3C) rechazan “todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Paz en Bolivia”.

“Siempre atenderemos los reclamos justos, pero no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia que tanto nos costó construir. Bolivia seguirá de pie”, afirmó el jefe de Estado boliviano.

En su publicación, Hegseth señaló también que “Estados Unidos está observando” la situación en Bolivia. Sostuvo que el país sudamericano “no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narco-terrorista en la región”.

“Continuaremos apoyando a nuestros socios de la A3C, como Bolivia, para garantizar que los narco-terroristas sean disuadidos de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”, añadió.