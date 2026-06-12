Exportadores, FEPC y forestales exigen investigar el caso narcomadera en Chile

Representantes de los sectores exportador y forestal de Cochabamba expresaron ayer su preocupación por las denuncias difundidas en Chile que vinculan presuntamente cargamentos de madera boliviana con el tráfico de sustancias ilícitas.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Juan Carlos Avila, infomó que solicitaron la realización de una investigación técnica conjunta entre ambos países para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Asimismo, cuestionó la difusión pública de información que, según sostienen, aún no cuenta con respaldo técnico concluyente, advirtiendo sobre el posible impacto negativo en la imagen y credibilidad del sector exportador nacional.

“Pedimos que se pueda hacer una investigación técnica conjunta internacional para ver esos datos que han sido difundidos. Son datos que sorprenden y creemos que esta investigación debe llevar a la individualización, porque caer en la generalización siempre causa muchos problemas”, manifestó.

Ávila sostuvo que la situación está provocando perjuicios económicos a una actividad que, según indicó, genera más de 200.000 empleos y mueve alrededor de 700 millones de dólares al año. “Hubiéramos preferido que esto se comunique por conductos regulares y no por la vía pública porque está generando daños enormes al sector exportador y al país en general”, afirmó.

Ávila aseguró que ninguna empresa boliviana fue formalmente implicada por la vía penal en Chile y dijo que no se conocen resultados definitivos.

El técnico especialista, Humberto Cuiza, explicó sobre las observaciones técnicas en el proceso de análisis realizado en el puerto chileno de Arica. Según, indicó, la investigación aún se encuentra en curso y no existirían resultados cuantificados que respalden las cifras difundidas públicamente.

Más datos

“Los informes hablan de trazas de cocaína. Una traza es una cantidad mínima que muchas veces resulta imposible de cuantificar. No existe un dato concreto que permita afirmar la existencia de 108 toneladas de droga como se ha mencionado”, dijo.

Cuiza advirtió posibles fallas en los procedimientos de toma de muestras y señaló que fotografías obtenidas durante las inspecciones mostrarían presuntas vulneraciones a los protocolos de manipulación. Asimismo, planteó la hipótesis de una contaminación cruzada de cargamentos almacenados en áreas cercanas a madera previamente incautada por narcotráfico.

Los representantes empresariales reiteraron su pedido de transparencia, cooperación institucional y una investigación técnica binacional que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sobre la base de evidencia científica.