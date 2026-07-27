Ejército descarta emboscada y afirma que un deslizamiento causó la muerte de dos militares en Huanuni

El ejército boliviano descartó que los dos sargentos fallecidos durante un operativo en el cerro Posokoni en Huanuni, hayan sido víctimas de una emboscada. Según la institución, la tragedia ocurrió a causa de un deslizamiento de terreno, cuando el personal se replegaba tras impedir el ingreso de personas dedicadas al robo de mineral.

El comandante de la Segunda División del Ejército, coronel William Revuelta, explicó que el operativo se realizó en cumplimiento del convenio con la Empresa Minera Huanuni para resguardar el yacimiento. De acuerdo con la autoridad, entre 50 y 80 presuntos "jucus" intentaron ingresar al área de operaciones aprovechando el feriado en ese municipio; sin embargo, fueron contenidos por efectivos militares y trabajadores de la empresa.

Luego de concluir la intervención, el contingente inició el retorno hacia un punto de reunión ubicado en la parte alta del cerro Posokoni.

Durante el recorrido, cerca de la bocamina Tunari, una parte del terreno cedió de manera imprevista, provocando la caída del grupo.

"Estaban caminando por el sendero y ha habido un deslizamiento. Eso es lo que ha ocasionado la caída y el posterior fallecimiento", afirmó Revuelta, quien remarcó que el hecho fue un accidente y no una acción violenta.

El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas: dos sargentos del Ejército y dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni. Además, un subteniente resultó herido y fue trasladado a una clínica de Oruro, donde permanece estable y recibe atención médica.

El jefe militar también aclaró que el hecho no ocurrió dentro de galerías subterráneas, sino en un sendero utilizado para retornar a los vehículos una vez finalizado el operativo.