La ola de calor temprana en Europa dispara las muertes

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AGENCIAS
Publicado el 26/07/2026 a las 9h44
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La excepcional ola de calor que azotó Europa en junio provocó al menos 12.000 muertes en exceso en una decena de países europeos, según informaron diversos medios.

Este balance, aún provisional, podría aumentar a medida que se publiquen las estadísticas definitivas.

Según datos oficiales y previsiones, seis han sido hasta ahora los países más afectados: Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, España y Reino Unido. También Italia y Portugal han sufrido altas temperaturas, incendios y vientos fuertísimos que han complicado la vida de sus habitantes.

El jueves 16 de julio fue en Italia uno de los peores días, con 15 ciudades particularmente afectadas como Florencia, Perugia, Bolonia, Turín, Génova, Palermo y Roma entre otras, que tuvieron el “bollino rosso”, es decir un indicador que significa altos riesgos, asignado por los climatólogos y expertos. También se previó una atmósfera “extremadamente inestable” en la llanura padana, al norte de Italia, una amplísima zona de cultivos. Las temperaturas más altas estuvieron entre 41 y 43 grados.

En estos días se produjeron también agresivas lluvias, con vientos fuertísimos (casi huracanes) y granizadas con piedras de medidas iguales o superiores a pelotas de golf, sobre todo en el norte de Italia.

En Hendaye, la costa norte de Francia, hubo vientos de 100km por hora, una brusca bajada de la temperatura a 11 grados y se produjo un tornado que prácticamente cubrió el cielo y arrasó todas las cosas de la playa mientras la gente escapaba.

En Italia las lluvias azotaron sobre todo el norte. En el sur y en las islas no, pero en cambio las temperaturas llegaron en estas zonas a niveles altísimos, como en Orani, localidad de la isla de Cerdeña que llegó a 45,9 grados, transformando la ciudad en una suerte de horno, donde explotaron varias cañerías de la red de distribución de agua potable.

Incendios multiplicados

Según Copernicus EFFIS (European Forest Fire Information System), el ente que monitorea los incendios forestales, los incendios que han estallados en toda Europa hasta el 8 de julio quemaron más de 155.500 has.

España, Francia y Portugal están viviendo emergencias con miles de personas evacuadas. Uno de los casos más recientes y graves fue el de Almería, en Andalucía, al sur de España, más precisamente en Los Gallardos, donde murieron al menos 12 personas y más de 20 siguen desaparecidas. Más de 1.000 habitantes debieron ser evacuados.

En Francia los incendios en los Pirineos Orientales duplicaron la superficie quemada respecto al mismo período del 2025. Los evacuados fueron más de 10.000. Pero también se produjeron incendios excepcionales en el bosque de Fontainebleau, cerca de París, y por las altas temperaturas las autoridades se vieron obligadas a cerrar anticipadamente la Torre Eiffel y los museos.

En Italia, las regiones más afectadas hasta ahora han sido el Piamonte (norte del País) y las islas de Sicilia y Cerdeña

En Portugal la zona que más sufrió hasta ahora fue Vouzela (centro-norte del país) donde se incendiaron 13.000 has. También Grecia se vio afectada por los incendios, especialmente en la zona de Salonica, al noreste del país. Situaciones similares han vivido asimismo Eslovaquia y Estonia.

Cuando las temperaturas superan los 35 grados, se produce a menudo la evapotraspiración acelerada de la vegetación. Cuando la planta pierde agua y pierde también la humedad interna de la madera, se transforma en un elemento altamente inflamable. Los vientos y las inclinaciones del terreno pueden favorecer la difusión de las llamas, desplazando ramas ya encendidas a cientos de metros de distancia.

Miles de muertos

Se han registrado más de 12.000 muertos, mucho más respecto a las previsiones que se habían hecho hasta ahora. Las altísimas temperaturas comenzaron el 18 de junio y provocaron unos 5.764 muertos en Francia, 2.000 en Bélgica, 6.830 en Alemania, 911 en Países Bajos, más de 810 en España y cerca de 2.700 en el Reino Unido. Estas cifras obviamente son provisorias porque el calor sigue aumentando.

Más de 200 mil personas fallecieron

Más de 200.000 personas murieron por causas relacionadas con el calor en Europa durante los últimos cuatro años, informó el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge.

“Solo en los últimos cuatro años, entre 2022 y 2025, más de 200.000 personas murieron a causa del calor en la región europea de la OMS”, afirmó Kluge, quien destacó que “en los últimos 20 años, la mortalidad relacionada con las altas temperaturas ha aumentado un 30 %”.

“No se trata de previsiones, sino de una realidad”, subrayó, recordando que los recientes datos de la OMS, que apuntan a más de 10.000 muertes en exceso relacionadas con las temperaturas récord registradas este verano, solo corresponden a cinco países de la región.

Desde mayo, Europa registra temperaturas excepcionales, con máximas que superan los 40 °C, lo que ha llevado a varios países a reforzar sus medidas de prevención.

Para la OMS, esta nueva ola de calor confirma una tendencia ya incuestionable: Europa, que se calienta dos veces más rápido que la media mundial, se enfrenta a una emergencia tanto climática como sanitaria.

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