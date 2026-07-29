Achacollo está en Brasil y tiene refugio temporal en ese país

La exministra Nemesia Achacollo, vinculada al caso de corrupción del Fondo Indígena, logró beneficiarse con un refugio temporal en Brasil por decisión del Comité Nacional para los Refugiados (Conare), medida que se mantendrá vigente mientras se revisa y evalúa su situación.

De acuerdo con un informe de la red DTV, la exministra accedió a este beneficio el pasado 9 de abril. Entretanto, en La Paz, el director de Interpol Bolivia, coronel Vladimir Peredo, confirmó que existe una alerta roja para la ubicación y captura de la exministra.

Achacollo ingresó el 5 de agosto de 2016 al penal de Miraflores, en La Paz, por el millonario desfalco al Fondo Indígena y permaneció en prisión hasta que un juez le otorgó medidas sustitutivas y detención domiciliaria en julio de 2020. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo en su domicilio de Montero, Santa Cruz.

Salida

No se conoce cómo ni cuándo salió de Bolivia, pese a cumplir detención domiciliaria. Santa Cruz limita con Brasil, por lo que existe una conexión fronteriza directa.

De acuerdo con el procedimiento, Achacollo -exministra de Desarrollo Rural durante el gobierno de Evo Morales- no puede ser extraditada ni deportada a Bolivia mientras esté vigente esta protección temporal.

Brasil concede el refugio temporal como una medida de protección provisional y de carácter humanitario. Su objetivo es salvaguardar la vida de la persona solicitante y evitar su extradición o deportación mientras el CONARE analiza de manera integral la solicitud formal de refugio.