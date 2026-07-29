Fiscalía admite denuncia contra el Comandante de la Policía

La Fiscalía investigará al comandante general de la Policía, Mirko Sokol, por la presunta comisión de seis delitos, tras admitir una denuncia presentada por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara.

Sokol fue denunciado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, cohecho pasivo, omisión de denuncia, encubrimiento, apología pública de un delito y enriquecimiento ilícito.

“Tengo a bien poner a su conocimiento e informo el inicio de la investigación”, detalla el informe de la fiscalía.

Audios

Esta denuncia surge luego de que una serie de audios atribuidos a Sokol desatara una polémica sobre una presunta recaudación de 2 millones de dólares destinada a promover su relevo en la máxima jefatura de la institución.

“Se han reunido, han hecho una ‘vaquita’, han recaudado dos millones de dólares y le han dado a un coronel para que vaya a tocar puertas y entregar ese dinero para que se haga cargo del comando general y me sustituyan”, se oye en el audio.

En los audios se menciona que los cambios de destino dentro de la institución moverían sumas de dinero y que un general podría obtener entre cuatro y cinco millones de dólares durante una gestión, solo por designaciones.

En un video publicado en la página web de la Vicepresidencia, Lara indicó que la “corrupción” ha penetrado los niveles más altos de la institución, por lo que exigió “explicaciones y acciones inmediatas. Una investigación profunda y sin encubrimientos”.

“Yo no voy a callar, yo luché contra la corrupción desde adentro de la institución, denuncié estos abusos. Advertí que la Policía estaba siendo tomada por intereses oscuros, quise cambiarla, quise limpiarla, pero no fui escuchado, no fui tomado en cuenta”, dijo.