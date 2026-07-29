"Teme a mi discurso del 6 agosto”: Lara dice que Paz quiso reunirse con él en un sauna

El vicepresidente Edmand Lara afirmó que un abogado del Ministerio de la Presidencia le comunicó que el presidente Rodrigo Paz quería reunirse con él en un “sauna” presuntamente a cambio de dejar de cuestionar al mandatario y cesar sus denuncias contra el Gobierno, podría recuperar presupuesto y estructura.

“Hace un día atrás vino un funcionario del Ministerio de la Presidencia, un abogado, a decirme que, si dejamos de hablar de Rodrigo Paz, si dejamos de denunciar y atacar al Presidente, vamos a recuperar presupuesto y estructura; que el Presidente quiere reunirse conmigo en un sauna y que el Presidente teme de mi discurso del 6 de agosto en Sucre. No sé a qué le tendrá miedo”, dijo Lara a DTV.

Lara puntualizó que esta versión le fue supuestamente transmitida por un abogado y funcionario del Ministerio de la Presidencia, que, según afirmó, trabaja con el ministro José Luis Lupo.

“Eso es lo que me dijo un abogado que trabaja con Lupo, que es de confianza y trabaja en él en el Ministerio de la Presidencia. Me dijo que el Presidente quiere reunirse con vos en un sauna. No sé, será para que entremos sin cámaras y celulares, pero yo fui claro: si Rodrigo Paz quiere hablar conmigo, de frente y, si es posible, públicamente, porque aquí no hay nada que ocultar”, resaltó.

El Vicepresidente sostuvo que esta supuesta propuesta estaba condicionada a que dejara de cuestionar al gobierno de Paz y aseguró que no se dejará “chantajear”.

“Lo que digo es claro y si el Presidente quiere hablar conmigo que hable de manera directa, pero nosotros no nos vamos a dejar chantajear. Nosotros siempre vamos a estar enmarcados en lo que corresponde y es legal. No nos vamos a dejar chantajear por presupuesto o por espacios de poder”.