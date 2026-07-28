Controlan el incendio en Candelaria, en el Parque Nacional Tunari

La Gobernación de Cochabamba a través de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) informó que se logró controlar el incendio forestal en la zona de Candelaria, dentro del Parque Nacional Tunari, que comenzó al promediar las 14:45 y se sofocó luego de las 16:00 con apoyo de bomberos voluntarios.

La Gobernación a través de la UGR detectó esta tarde un incendio forestal en el sector de Candelaria, ubicado dentro del Parque Nacional Tunari, el evento fue identificado de manera temprana a las 14:45 gracias al sistema de cámaras de monitoreo del Centro de Monitoreo e Información (Cedemi), lo que permitió activar de inmediato los protocolos de atención y desplegar un operativo interinstitucional en la zona afectada.

Ante la alerta, se articularon rápidamente esfuerzos entre la Gobernación de Cochabamba, el Gobierno Autónomo Municipal, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los comunarios del lugar. A este despliegue se sumó el trabajo especializado de diversos grupos de emergencia entre ellos GEOS, SAR Bolivia, Aeronáuticos, la Fundación Voluntarios Feros (FV Feros) y el grupo BEAR, quienes trabajaron coordinamiento para la sofocación del incendio, según el reporte de la Gobernación.

Gracias a la oportuna y coordinada intervención de las Instituciones y brigadas, el fuego fue sofocado a las 16:19. De acuerdo con la evaluación preliminar, la superficie afectada se encuentra aún en proceso de cuantificación, habiéndose determinado el daño a vegetación nativa como arbustos bajos y medios (chajkatea), además de eucalipto.