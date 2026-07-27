De la Espriella anuncia cierre de 14 embajadas de Colombia en el mundo

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XINHUA
Publicado el 27/07/2026 a las 13h33
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que tras su toma de posesión el próximo 7 de agosto, ordenará el cierre de al menos 14 embajadas de Colombia en el mundo.

"Colombia necesita una diplomacia moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y la burocracia", afirmó.

Las embajadas que se cerrarán, según lo anunció De la Espriella en un video, son las de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

Asimismo, De la Espriella anunció que dará la orden de suspender la apertura de la embajada en Palestina que tramitaba el Gobierno de Gustavo Petro.

También informó que Colombia unificará las misiones diplomáticas en Francia-Unesco e Italia-FAO que según él, duplican funciones.

"Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y sobre todo, oportunidades para los más pobres", explicó.

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