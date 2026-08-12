El número de muertos en Colombia aumenta a 221 tras terremoto

El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer el envío a Colombia de un equipo de respuesta ante desastres para apoyar a las autoridades tras el potente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el lunes y que ha dejado al menos 211 muertos, numerosos edificios dañados.

En un comunicado, el Departamento de Estado indicó que "la Administración de Trump ha movilizado una respuesta inmediata tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones de Colombia el 10 de agosto. A las pocas horas del sismo, el Departamento de Estado anunció 15.5 millones de dólares destinados a asistencia de emergencia para salvar vidas, incluyendo refugio, alimentos y protección, además de evaluaciones estructurales posteriores al sismo".

El texto precisa que "el Departamento también activó un Equipo de Respuesta y Asistencia ante Desastres (DART), que incluye a expertos en asuntos humanitarios de todo el Departamento de Estado. Los miembros del DART comenzaron a llegar a Colombia el mismo día de este devastador sismo, lo que subraya el compromiso del Departamento de tomar medidas inmediatas para salvar vidas en las horas críticas posteriores a los desastres naturales en nuestro hemisferio. El Departamento de Estado continúa en contacto con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y el gobierno colombiano mientras evalúa los impactos de este sismo y responde a la situación".

El comunicado amplía que "el Departamento está desplegando un DART para brindar experiencia de primer nivel en respuesta a desastres, apoyo técnico y programático, liderazgo operativo y coordinación sobre el terreno. El DART es responsable de evaluar las condiciones, identificar las necesidades humanitarias y liderar la respuesta del Gobierno de EE.UU. ante el desastre. El DART está trabajando en estrecha colaboración con el personal de asistencia del Departamento ya presente, así como con los diplomáticos de nuestra embajada en Bogotá, para coordinar con las autoridades locales y las organizaciones aliadas".