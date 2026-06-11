Militar capturado en San Julián continúa retenido

El paradero del subteniente del Ejército retenido por los manifestantes en el municipio de San Julián, Santa Cruz, continúa siendo un misterio tras una noche de extrema tensión en la ruta bloqueada. El uniformado cumple la noche de este jueves 24 horas de privación de su libertad luego de haber sido sorprendido por los pobladores mientras tomaba fotografías en el punto de conflicto.

Ante el peligro inminente, reportes extraoficiales señalan que la Dirección de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz ha iniciado movilizaciones para intervenir en la zona.

Se conoce que la titular de esta institución se traslada hacia el lugar del conflicto con el objetivo de convocar al diálogo y garantizar la integridad física del uniformado.

La captura del miembro de inteligencia militar ocurre justamente cuando la extrema medida de presión en San Julián alcanza su jornada número 29 de interrupción de vías. En las próximas horas se espera que la comitiva defensorial arribe al municipio para evaluar la viabilidad de una concertación que permita la pronta liberación del subteniente.

El oficial, quien presuntamente operaba bajo cobertura en el lugar del conflicto, fue descubierto por los bloqueadores la noche de miércoles y conducido por la fuerza hacia la plaza de Tajibo. En medio de las protestas, sectores movilizados han comenzado a exigir la aplicación de represalias físicas severas contra el uniformado debido a los recientes enfrentamientos registrados en la región.

Al respecto, circula en redes sociales un video del militar retenido en el cual indica: "Soy el teniente Chávez, estoy detenido en el municipio de San Julián con los pobladores, no me han tocado, simplemente me están interrogando. Desmiento que haya un posible linchamiento. Asimismo, informarles que tenía la misión de sacar fotos a las actividades que se realizaban en el punto de bloqueo".