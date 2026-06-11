María Corina Machado expresa su apoyo al Gobierno de Paz

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Publicado el 11/06/2026 a las 21h59
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María Corina Machado, quien fue la principal opositora del intervenido Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, expresó este jueves su apoyo al presidente Rodrigo Paz, quien afronta su cuadragésimo segundo día de bloqueos encabezados por movimientos sociales que exigen su renuncia.

En un texto difundido por redes sociales, Corina Machado expresó su "total respaldo" a Paz, y pidió a la comunidad internacional defender la democracia y el orden constitucional en Bolivia.

La también exdiputada venezolana respalda en su comunicado al Gobierno "legítimamente electo por los bolivianos" y condena "cualquier intento de desconocer el mandato popular, desestabilizar las instituciones democráticas y generar escenarios de confrontación que pongan en riesgo la gobernabilidad y la paz" del Estado Plurinacional.

"Lo que está en juego no es únicamente la estabilidad de un país, la defensa de la democracia en Bolivia es un asunto de seguridad y estabilidad de todo el hemisferio", advierte.

En ese sentido, Machado hace un llamamiento a los Gobiernos democráticos de las Américas, a los organismos regionales y a la comunidad internacional en general a activar "todos los mecanismos políticos, diplomáticos e institucionales a su alcance en defensa de la democracia, la legalidad y el orden constitucional boliviano".

"La voluntad soberana de los ciudadanos debe ser respetada. No puede haber ambigüedad frente a quienes pretenden sustituir el mandato popular a través de la violencia, la coerción o la ruptura institucional", expresa.

Por su parte, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, respondió al comunicado y, a tiempo de agradecer a la Premio Nobel de la Paz, reafirmó que insistirá en el diálogo para solucionar la crisis boliviana.

"Agradezco, en nombre del pueblo boliviano, el respaldo expresado a nuestra democracia, a la institucionalidad y a la voluntad soberana de los bolivianos. Bolivia valora profundamente la solidaridad de aliados democráticos de la región en momentos en los que debemos defender, con firmeza y responsabilidad, la paz social, el orden constitucional y la estabilidad de nuestro país", afirmó Paz.

El presidente boliviano señaló tener el compromiso de "sacar a Bolivia de la profunda crisis que dejaron los anteriores gobiernos, proteger la democracia y garantizar la libertad de todos los bolivianos".

"Todo dentro del marco de la ley, el diálogo y el respeto a la voluntad popular. Todo dentro de la democracia, nada fuera de ella", acotó.

"Bolivia no está sola. Seguiremos trabajando para devolver la normalidad al país y asegurar que ningún interés particular esté por encima del bienestar de millones de bolivianos", agregó.

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