El teniente retenido en San Julián fue liberado

El militar que permanecía retenido en el municipio de San Julián fue liberado y posteriormente evacuado de la zona, confirmó la noche de este jueves el secretario departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santistevan, en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno.

La autoridad señaló que se realizaron las gestiones necesarias para garantizar su integridad física y lograr la salida segura del oficial de Inteligencia Chávez, en medio de las tensiones registradas en el lugar.

“Ya lo sacaron de San Julián, ya está liberado y lo que falta es evacuarlo a Santa Cruz”, afirmó Santistevan, quien además expresó su preocupación por que una situación similar pueda repetirse en el futuro.

Explicó que en este tipo de conflictos intervienen tres factores fundamentales: la justicia, la política y la parte operativa. “En esos tres escenarios es donde se soluciona un conflicto. En este caso entró en juego la parte política, que logró recuperar la libertad del teniente”, manifestó.

De igual manera, reveló que la liberación del militar fue gestionada por ministros de Estado que actuaron por instrucción del presidente.

“Se evitó una confrontación seria. El Ejército, por norma, no puede dejar en estas condiciones a un miembro de las Fuerzas Armadas; tenían que haber intervenido sí o sí”, sostuvo la autoridad.

Santistevan explicó que en caso de que el oficial revelase algún tipo de agresión o tortura durante las horas que estuvo retenido, los autores cometen un agravante que debe ser sancionado.

Recordemos que, un video que circuló en redes sociales se lo ve al oficial que, rodeado de pobladores, declaró: “Soy el teniente Chávez, estoy detenido en el municipio de San Julián con los pobladores, no me han tocado, simplemente me están interrogando. Desmiento que haya un posible linchamiento. Asimismo, informarles que tenía la misión de sacar fotos a las actividades que se realizaban en el punto de bloqueo”.