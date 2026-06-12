Reportan la caída de Facebook, Messenger e Instagram en algunos países

Este viernes 12 de junio, las redes sociales de META: Facebook, Messenger e Instagram experimentaron una caída masiva que afectó a miles de usuarios en diferentes países.

La noticia se conoció a través de otras plataformas como X, TikTok y Google, donde las personas denunciaron que tenían problemas para acceder a Facebook este viernes (pasadas las 09:30 en Bolivia).

Las fallas se presentaron aparentemente en otras redes que pertenecen a META como Instagram y Messenger, sin embargo, se conoce que la caída en estas plataformas sería parcial pues hay personas que si pueden acceder.

El sitio especializado Down Detector dice que “los reportes de los usuarios muestran problemas con Facebook”. El mismo sitio señala que Instagram presenta fallas para algunos usuarios.

Hasta el momento se desconoce la magnitud de la caída, sin embargo, usuarios de Bolivia, Perú, México, entre otros, han anunciado la misma falla.

Se aguarda conocer un pronunciamiento al respecto desde META o por parte de su fundador Mark Zuckerberg.