A falta de dólares, la banca migra a las criptomonedas con la norma del BCB

A partir de 2023 Bolivia dejó de percibir los dólares que demanda. Las divisas se convirtieron en un artículo suntuario. Después de tres años del peor proceso que vive el país, las entidades financieras aún enfrentan problemas para abastecer con dólares a la población que la demanda y optó por ofertar los denominados billetes virtuales o USDT, una criptomoneda cuyo valor está vinculado a la moneda estadounidense.



“Tu dinero evoluciona. Disfruta de una experiencia 100 % digital con una e-wallet disponible 24/7 para comprar USDC mediante QR y mover tu dinero en Bolivia y el mundo”, ofrece una de las entidades financieras que operar en toda Bolivia.



El primer banco que empezó a ofrecer esta moneda virtual explica que el “USDT (Tether) es una stablecoin o moneda estable. Su principal ventaja es que proporciona una alternativa menos volátil en comparación con otras criptomonedas, facilitando así el comercio y la inversión”.



Asegura que este servicio “nace como una alternativa para que el cliente pueda transferir fondos al exterior”, aunque también hay otras entidades financieras que también transan con la criptomoneda bitcoin, que tiene el mayor valor hasta el momento en los mercados internacionales.



En Bolivia estaba prohibido el uso de criptomonedas, pero la escasez de dólares obligó al Banco Central (BCB) a aprobar este tipo de transacciones mediante la Resolución de Directorio N°084/2024 del 25 de junio de hace dos años. Las autoridades de entonces señalaron que favorecería a gran parte de las actividades, no solo comerciales y productivas.



Recientemente, el actual presidente del BCB, David Espinoza, aseguró que los denominados activos virtuales (AV) no “ha sido una decisión buena del anterior régimen, estamos en estudio”, esto debi do a que “genera muchos riesgos y vamos a ver cómo vamos a efectuar la supervisión de los mismos, los AV no están en el actual esquema”.



Por su parte, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, sostuvo que el Gobierno evalúa incluirlas como forma de pago, lo “que hoy día tenemos es básicamente el levantamiento de una prohibición, pero no hay mayor normativa al respecto. Se hizo así en la anterior gestión gubernamental prácticamente por desesperación, trataron de encontrar en el USDT una alternativa al dólar y terminaron por desordenar más el mercado”, explicó.



Recordó que “Bolivia está en la lista gris de GAFI, una más de las averías que nos dejaron en el pasado y estos criptoactivos tienen que ser bien evaluados. Estamos trabajando en normativa para regular su uso para aquellas personas que las han adoptado en muchos casos por necesidad y saben usarlas de manera adecuada”.



Cabe recordar que, en 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió incluir a Bolivia en su “lista gris” debido a las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Aunque habrá que esperar su determinación luego del cambio de régimen.



La idea, en principio, es que esta moneda digital, el USDT, que tiene paridad con el dólar, pueda circular de manera formal y se le pueda otorgar una función similar a los dólares.



Pese a que el Gobierno determinó la devolución de ahorros en dólares de acuerdo con cronograma, hasta el momento persiste la escasez de dólares y lo que más preocupa es que la actual cotización flexible.