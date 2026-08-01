"El Gobierno no va a mejorar": Samuel ratifica su alejamiento de Paz y lo atribuye a razones éticas

El líder político Samuel Doria Medina explicó las razonas de la ruptura entre Unidad Nacional y el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Mediante un video en las redes sociales señaló que la decisión responde a diferencias en la forma de ejercer la administración pública.

"Después de mucho insistir y conversar, llegamos a la conclusión de que el Gobierno no va a mejorar. Así que decidimos cumplir con nuestra conciencia y seguir con nuestro propio camino. Lo hacemos por ética. No discrepamos con el programa, sino con el comportamiento de las autoridades", afirmó Doria Medina.

El líder de Unidad Nacional sostuvo que una de las principales observaciones fue la demora en la toma de decisiones y la falta de avances en la lucha contra la corrupción.

"Tardan meses en tomar decisiones o no las toman nunca. También nos preocupa la corrupción. En la época del MAS instituciones como la AJAM, SENASAG, Aduana eran muy corruptas. Todo trámite tenía tarifa, se esperaba que se dé un cambio integral en muchas áreas del Estado, pero no ha ocurrido", manifestó.

Asimismo, reveló que propuso al presidente la designación de un "zar anticorrupción", iniciativa que, según dijo, no fue aceptada. "No podemos ser responsables de lo que no estamos de acuerdo. Nos vamos, pero seguiremos apoyando el cambio porque queremos que le vaya bien al país", concluyó.







