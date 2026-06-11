Fracasa inusual intento de suspender a Petro a días de las elecciones

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AGENCIAS
Publicado el 11/06/2026 a las 8h36
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En menos de cinco horas, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta se echó para atrás y rectificó el auto en el cual, en un primer momento, ordenaba la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro de su cargo, un hecho que provocó una tormenta política y jurídica en el país.

En una adición al auto radicado en la Comisión de Acusaciones, la representante a la Cámara del Pacto Histórico aclaró que para que la suspensión sea efectiva esta célula legislativa debe votarla según lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.

Y es que el primer auto radicado por la representante del Pacto Histórico en la mañana de ayer, se abría la puerta a que el caso llegara inmediatamente al Senado, algo que no está contemplado en la ley por lo que sería totalmente inconstitucional. Ahora, con la adición, se deja claro que el procedimiento es que primero la medida de suspensión sea discutida por la Comisión de Acusaciones y, si allí prospera, ahí sí podría llegar al Senado que tendría la última palabra.

Desde Nueva York, Estados Unidos, donde Gustavo Petro viajó para participar del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Petro rechazó la petición de Arizabaleta, quien hace parte de su partido político.

“La Comisión de Acusaciones, hasta donde yo sé, no ha pedido mi suspensión. Es una congresista, cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical, ha pedido ante la Comisión que se me suspenda, eso necesita una votación posterior. Estamos en la primera fase. Es decir, no están hablando ante un presidente suspendido como fue la primera intención comunicacional. Ya veremos las votaciones”, afirmó el presidente Petro.

Y añadió: “En mi opinión, y en la de muchas personas doctas en las leyes de Colombia, la Comisión de Acusaciones no es la que suspende a un presidente de la República, porque pertenece a una sola Cámara. El Congreso de Colombia es bicameral, tiene que ser el Senado. La pretensión es simplemente una pretensión que tiene que surtir todo el proceso. En mi opinión se ha violado la ley de Colombia, y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia”.

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