Funeral histórico: una marea ricotera despide al “Indio” Solari

Cultura
AGENCIAS
Publicado el 09/06/2026 a las 8h52
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El “Indio” Solari fue despedido por una multitud durante el velatorio público que se realizó en Villa Domínico durante todo el domingo. Las puertas se cerraron ayer  por la madrugada y aún no se informó cómo será el sepelio del músico.

En un comunicado publicado ayer , su familia agradeció a todos los que se acercaron y pidió: “Que su música no pare nunca más”. La Gobierno bonaerense estimó que más de medio millón de personas pasó por la capilla ardiente

Proyecto

El diputado de Provincias unidas, Esteban Paulón, presentó un proyecto para declarar 5 de junio de cada año como el “Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”, en homenaje al “Indio” Solari “y a su legado artístico y cultural”.

La propuesta invita además a las provincias, la Ciudad y los municipios a adherir a la iniciativa y a desarrollar actividades conmemorativas.

La despedida de Carlos “El Indio” Solari convocó a más de medio millón de personas. La jornada abrió una comparación con otros funerales y velorios multitudinarios que marcaron la historia argentina. Entre los registros más destacados aparecen Eva Perón, Juan Domingo Perón, Diego Maradona, Néstor Kirchner, Hipólito Yrigoyen, Raúl Alfonsín, Carlos Gardel y Sandro.

Eva Perón se ubica en el primer lugar del ranking de funerales masivos en Argentina. Según explicó Micaela Mendelevich, entre dos y tres millones de personas participaron de su velorio y entierro en 1952.

En segundo lugar aparece Juan Domingo Perón. Su funeral se desarrolló en 1974 y reunió a cerca de un millón de personas .

El tercer lugar correspondió a Diego Maradona. Su velorio se realizó en 2020, en plena pandemia de COVID-19, y se convirtió en uno de los acontecimientos más recordados de los últimos años.

En cuarto lugar ubica a Néstor Kirchner. El expresidente murió en 2010, el mismo día en que se realizaba el censo nacional. Según los registros, se estima una asistencia de entre 250 mil y 500 mil personas.

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