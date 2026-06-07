Seis federaciones del trópico determinan masificar bloqueos tras enfrentamientos en San Julián

La dirigencia de las Seis Federaciones de Productores de Coca del trópico determinó hoy masificar los bloqueos por la intervención en San Julián hasta la renuncia del presidente Paz, según un reporte de Unitel.

Pasada las 16:00 uno de los dirigentes de las seis federaciones indicó que una de las determinaciones del ampliado de emergencia es “radicalizar las movilizaciones” en el país.

“Como seis federaciones damos fuerza a la Central Obrera Boliviana (COB) y a los campesinos de la Túpac Katari. Los puntos de bloqueos los vamos a fortalecer”, sostuvo el dirigente Gastón Ledezma.

La dirigencia de las seis Federaciones se reunió este domingo de emergencia e igual denunció que estuvieron más de 12 horas sin electricidad en el trópico de Cochabamba