Habilitan el Chuquiago Marka para el voto de peruanos residentes en Bolivia

El Consulado General del Perú en La Paz informó que todo se encuentra listo para la realización de la segunda vuelta electoral de la presidencia de Perú, que se llevará a cabo este domingo 7 de junio en el Campo Ferial Chuquiago Marka de la ciudad de La Paz.

Mediante un comunicado dirigido a la comunidad peruana residente en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Pando, la representación diplomática confirmó que el proceso electoral se desarrollará en el Bloque Rojo del recinto ferial.

"El Consulado General del Perú en La Paz informa que se encuentra todo dispuesto para la realización de la Segunda Elección Presidencial, que tendrá lugar mañana, domingo 7 de junio, en el Campo Ferial Chuquiago Marka, específicamente en el Bloque Rojo", señala el documento.

Ante las dificultades de transitabilidad que se registran en La Paz y El Alto, el Consulado exhortó a los ciudadanos peruanos a acudir a las urnas tomando las previsiones necesarias.

"Somos conscientes de que las condiciones de movilidad tanto en la ciudad de El Alto como en la ciudad de La Paz pueden presentar dificultades. No obstante, exhortamos a nuestros connacionales a acudir al recinto de votación con la debida prudencia y adoptando todas las medidas necesarias para resguardar su seguridad", indica el comunicado.

Para facilitar el traslado de los electores, se habilitó un servicio gratuito de transporte de ida y vuelta desde la estación del Teleférico Chuqui Apu, ubicada en la Curva de Holguín, hasta el Campo Ferial Chuquiago Marka, desde las 07:00 hasta las 16:50.

Asimismo, recordó que para ejercer el derecho al voto será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, vigente o vencido, siempre que registre domicilio en La Paz, El Alto, Oruro o Pando.

"Cada voto cuenta y contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia", destacó el consulado, que convocó a los connacionales a participar "con esperanza, responsabilidad y compromiso cívico" en esta jornada electoral.