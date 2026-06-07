Keiko Fujimori supera por estrecho margen a Roberto Sánchez, según boca de urna. De acuerdo con Datum, la candidata de Fuerza Popular registra el 50.53% de votos, mientras que el aspirante de Juntos por el Perú tiene 49.47%. Ipsos, por su parte, coloca a Fujimori con 50.7% y a Sánchez con 49.3%.

Más de 27 millones de peruanos acudieron hoy a las urnas para elegir en un balotaje al nuevo presidente. Ahora se espera los resultados oficinales de la organización electoral.