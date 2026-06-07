Óscar Galdo habla sobre el Mundial 2026, en Podcast Los Tiempos

Fútbol
Los Tiempos Digital
Publicado el 07/06/2026 a las 11h13
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El periodista deportivo, Óscar Galdo, asegura que el Mundial 2026 tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los eventos más espectaculares que haya presenciado el fútbol contemporáneo.

“Será uno de los mundiales más impresionantes de los últimos tiempos. Hay una inversión gigantesca, una organización enorme y un despliegue económico que no tiene comparación”, señala.

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