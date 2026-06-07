Irán lanza misiles contra Israel tras escalada en Beirut

Irán lanzó misiles contra Israel este domingo 7 de junio y amenazó con "golpes más duros" si el Ejército israelí mantiene sus ataques en Líbano. Donald Trump se refiero a los ataques y le señaló a Teherán: " Ya dispararon sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y lleguen a un acuerdo". Horas antes, el presidente estadounidense había defendido la idea de ataques “quirúrgicos” contra la milicia chií libanesa Hezbolá. Mientras, Israel atacó centros de mando “terroristas” en los suburbios del sur de Beirut.

La Autoridad de Aviación Civil de Irak anunció este domingo "el cierre temporal del espacio aéreo iraquí a todos los vuelos de entrada, salida y tránsito por un período de 72 horas como medida de precaución", después de que Irán atacara con misiles a Israel como represalia por ataques israelíes en Beirut, la capital de Líbano.

La medida fue tomada con base a "la evaluación continua de la situación de seguridad y en vista de los acontecimientos y tensiones regionales actuales, con el fin de preservar la seguridad de la aviación civil", apuntó.