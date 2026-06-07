Día del Maestro: educar más allá de las aulas entre vocación y desafíos

Cada 6 de junio, Bolivia celebra el Día del Maestro, una fecha que reconoce la labor de miles de educadores que más allá de impartir conocimientos acompañan procesos de formación humana adaptan su trabajo a las necesidades de una sociedad en constante transformación.



Para la exejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón, uno de los principales problemas de la educación actual sigue siendo el modelo memorístico. “El alumnito repite de memoria, aprende para el examen y luego se olvida. Solo hemos desarrollado la memoria”, señaló.



Respecto a los contenidos, Barrón considera que las distintas reformas implementadas en el país no han logrado responder plenamente a las necesidades de los estudiantes.



Barrón también destacó que el rol docente trasciende la enseñanza de contenidos. “El maestro tiene que estudiar la mirada y la conducta de cada alumno para comprender los problemas que enfrenta y ayudarlo”, explicó.



Otro de los aspectos que preocupa al magisterio es la situación económica. Según Barrón, los salarios continúan siendo insuficientes, especialmente para los maestros jóvenes que inician su carrera profesional y forman una familia. Asimismo, recordó las dificultades vividas durante la pandemia, cuando la educación virtual evidenció las limitaciones tecnológicas y la importancia de la interacción presencial. “La educación virtual fue una muestra de que el aprendizaje social es directo, afectivo y humano”, señaló.



Desde el ámbito de la educación especial, la directora de la Unidad Educativa Audiología Lucy Argandoña de Céspedes, María Elena Alarcón, destacó la importancia de la inclusión y del trabajo especializado con estudiantes con discapacidad auditiva. La institución trabaja con un modelo bilingüe bicultural que promueve la Lengua de Señas Boliviana como herramienta fundamental para la comunicación y el aprendizaje.



Alarcón explicó que la formación de estudiantes con discapacidad auditiva requiere materiales adaptados, recursos visuales y un trabajo constante de capacitación docente. La directora resaltó además que muchos docentes han dedicado décadas a especializarse para responder a las necesidades de esta población. “Tenemos que seguir profesionalizándonos para que nuestros chicos realmente salgan adelante”, señaló.



Una maestra de la misma escuela destacó que la educación especial exige una profunda vocación de servicio. “Una discapacidad no puede ser una limitante para buscar un futuro mejor. Nosotros trabajamos para demostrarles que pueden salir adelante a pesar de todo”, destacó.



En medio de dificultades económicas, cambios educativos y nuevos retos tecnológicos las voces de los docentes coinciden en un mismo mensaje: enseñar es una tarea que va más allá de transmitir conocimientos. Es acompañar, orientar, motivar e incluir.



El reconocimiento se dirige a quienes, desde las aulas urbanas, rurales y de educación especial, continúan formando a las futuras generaciones.