Cuatro proyectos aspiran a ganar los fondos concursables de Piensa Verde 2026

Vida
Redacción Central
Publicado el 07/06/2026 a las 8h22
ESCUCHA LA NOTICIA

La plataforma ambiental Piensa Verde avanza en la fase definitiva de sus Fondos Concursables 2026, un mecanismo de financiamiento no reembolsable que busca impulsar proyectos de conservación de bosques, especies y áreas protegidas en Bolivia. Tras un proceso de evaluación técnica, cuatro iniciativas presentadas por organizaciones nacionales fueron seleccionadas como finalistas y participan en una etapa de votación ciudadana, combinada con la calificación de un comité de expertos, que estará abierta hasta la segunda semana de junio. El 17 de junio se conocerá al proyecto ganador.

La convocatoria, lanzada en marzo, estuvo dirigida a fundaciones, instituciones sin fines de lucro y organizaciones territoriales o productivas con al menos cinco años de experiencia en el país y trabajo comprobado en conservación y sostenibilidad ambiental. Las propuestas debían alinearse a líneas temáticas como la prevención y restauración frente a incendios, la recuperación de áreas degradadas y la promoción de prácticas agropecuarias sostenibles, además de acciones directas para la conservación de especies en riesgo y el turismo de naturaleza asociado a la protección de la biodiversidad.

Piensa Verde priorizó proyectos en regiones clave para la biodiversidad como el Gran Paisaje Chaco-Pantanal, la Chiquitanía, los Yungas, el Norte Amazónico y el corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata. Cada propuesta debía presentar resultados e impactos medibles, con indicadores y metas claras, y un monto de contraparte de al menos el 30 por ciento del presupuesto total, requisitos que apuntan a garantizar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos seleccionados.

Los proyectos

Salvemos a las abejas sin aguijón de Los Yungas

En el cerro Sacamonte (Coripata, Nor Yungas), las abejas nativas sin aguijón, polinizadoras clave para los bosques y cultivos locales, están desapareciendo por la deforestación y el uso de agroquímicos. Corazón del Bosque, junto a la Alcaldía Municipal de Coripata, impulsa la restauración de 15 hectáreas de bosque con especies forestales y frutales, la capacitación de 60 productores en prácticas agroecológicas y meliponicultura, y el fortalecimiento del vivero comunitario de Coscoma para producir plantines y bioinsumos de forma permanente. Al recuperar el bosque, este proyecto protege a las abejas nativas y, al mismo tiempo, asegura medios de vida más sostenibles para las familias de Los Yungas.

Sembrando vida sin quema: cacao sostenible para la Amazonía boliviana

En Palos Blancos (Alto Beni), años de manejo con quema han dejado suelos degradados y han aumentado el riesgo de incendios en parcelas de cacao nativo (CNB). Frente a esta situación, el proyecto propone la restauración de estos suelos mediante la conservación del cacao nativo y la implementación de sistemas agroforestales sostenibles junto a 80 familias productoras, generando oportunidades para mujeres y jóvenes rurales. Al promover el “chaqueo sin quema”, reduce incendios y emisiones de carbono y consolida un modelo ambiental y económicamente sostenible que fortalece los ingresos familiares y conserva los bosques de la Amazonía boliviana para el futuro.

El futuro áun camina en  el Gran Chaco

Entre palmares y bosques del Gran Chaco, los jaguares y los chanchos solitarios aún recorren la tierra que sostiene el equilibrio de todo el ecosistema. Sin embargo, la pérdida de conectividad y la transformación del paisaje amenazan su supervivencia. A través de la Fundación Kaa Iya, este proyecto busca implementar un monitoreo ecológico con cámaras trampa y análisis espaciales, para conocer mejor la distribución y el uso de hábitat de estas especies; generar información científica clave; y fortalecer las decisiones de conservación en uno de los humedales y sitios Ramsar más importantes del Chaco boliviano.

Hacia una caficultura regenerativa y la conectividad de los bosques en Caranavi

En la capital cafetalera de Bolivia, muchos cafetales de Caranavi enfrentan suelos empobrecidos y presión creciente sobre los bosques yungueños. La Central Local de Cooperativas Agropecuarias Caranavi (CELCCAR) impulsa una caficultura regenerativa que recupera la fertilidad del suelo, mejora la productividad del café y disminuye la necesidad de abrir nuevas áreas de bosque. Con bioinsumos, sistemas agroforestales, manejo sostenible de plantaciones y Escuelas de Campo, las cooperativas, con participación activa de mujeres y jóvenes, buscan consolidarse como guardianas de la biodiversidad, uniendo producción, conservación y conciencia ambiental.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Perú: el duelo final entre Fujimori y Sánchez por tomar el bastón de mando

Lo más compartido

1
Estados Unidos emite visas a selección de Irán rumbo al Mundial 2026
2
Gobernador de Santa Cruz respalda trabajo de la Policía tras operativo en San Julián
3
Empresarios de Cochabamba registran pérdidas Bs 2 mil millones por los bloqueos
4
Policía interviene el bloqueo en San Julián en la ruta al Beni y la Chiquitanía
5
Ministro denuncia que movilizados buscan confrontación mientras el Gobierno apuesta por el diálogo
En Portada
07/06/2026 País
Diputados aprueba la Ley 161 de Estados de Excepción y la remite al Ejecutivo para su promulgación
Después de una sesión de casi 14 horas, la Cámara de Diputados sancionó a primera hora de la mañana de este domingo la ley que regula los Estados de excepción...
vista
07/06/2026 Mundo
Perú: el duelo final entre Fujimori y Sánchez por tomar el bastón de mando
Hoy, Perú se enfrenta a una de las encrucijadas más determinantes de su historia reciente. Más de 27.1 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al...
vista
07/06/2026 País
Presidente Paz: “Gracias al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles”
Al cumplirse 38 días de bloqueo nacional, el presidente destacó en sus redes sociales el ingreso de más de 1 millón de litros de gasolina y 40.000 garrafas de...
vista
06/06/2026 País
Cámara de Diputados inicia el debate del proyecto de ley que regula los Estados de excepción
Tras la aprobación del proyecto de ley de Estados de Excepción en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el pleno de esta instancia legislativa...
vista
06/06/2026 Fútbol
Amistoso: Bolivia cayó ante Escocia en el inicio de su recorrido rumbo al Mundial 2030
La selección boliviana comenzó su preparación con miras al Mundial 2030 con una derrota por 4-0 frente a Escocia en un partido amistoso internacional disputado...
vista
06/06/2026 País
Ingresan cisternas de oxígeno medicinal para La Paz y El Alto
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz confirmó este sábado el ingreso de cisternas y contenedores de oxígeno medicinal destinados a los hospitales de La...
vista
Actualidad
La llegada de más de 60 flamencos rosados a la laguna Alalay se ha convertido en una de las principales señales de la...
Ver más
07/06/2026 Cochabamba
Los flamencos rosados embellecen Alalay y son una señal de su buen estado
Cada 6 de junio, Bolivia celebra el Día del Maestro, una fecha que reconoce la labor de miles de educadores que más...
Ver más
07/06/2026 Cochabamba
Día del Maestro: educar más allá de las aulas entre vocación y desafíos
Al cumplirse 38 días de bloqueo nacional, el presidente destacó en sus redes sociales el ingreso de más de 1 millón de...
Ver más
07/06/2026 País
Presidente Paz: “Gracias al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles”
Los empresarios de Cochabamba registran pérdidas de Bs 2.292 millones por los bloqueos recientes y los acumulados en...
Ver más
07/06/2026 Economía
Empresarios de Cochabamba registran pérdidas Bs 2 mil millones por los bloqueos
Deportes
La Selección Boliviana ayer fue goleada por Escocia por 0-4, en un partido amistoso cuyo juego fue dominado por el...
Ver más
07/06/2026 Fútbol
En un partido amistoso, Bolivia cae ante Escocia por 4-0 en EEUU
Los fondistas bolivianos Benita Parra y David Ninavia, además de la atleta Valeria Quispe, ayer lograron la medalla de...
Ver más
07/06/2026 Multideportivo
Parra, Quispe y Ninavia se bañaron de oro en el Continental Tour Challenger
Estados Unidos confirmó este viernes la emisión de visas para la selección nacional de fútbol de Irán, despejando las...
Ver más
06/06/2026 Fútbol Int.
Estados Unidos emite visas a selección de Irán rumbo al Mundial 2026
La selección boliviana comenzó su preparación con miras al Mundial 2030 con una derrota por 4-0 frente a Escocia en un...
Ver más
06/06/2026 Fútbol
Amistoso: Bolivia cayó ante Escocia en el inicio de su recorrido rumbo al Mundial 2030
Tendencias
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni realizó este...
Ver más
05/06/2026 Medio Ambiente
Beni: Liberan a 2 mil tortuguitas de peta de río en el Día Mundial del Medio Ambiente
En un esfuerzo conjunto por la preservación de la vida silvestre, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a...
Ver más
01/06/2026 Medio Ambiente
El exitoso plan de repoblamiento de tortugas en el río Manuripi
Doble Click
La plataforma ambiental Piensa Verde avanza en la fase definitiva de sus Fondos Concursables 2026, un mecanismo de...
Ver más
07/06/2026 Vida
Cuatro proyectos aspiran a ganar los fondos concursables de Piensa Verde 2026
Galia Sejas y Gabriela Calizaya son las nuevas soberanas de la Morenada UNITEPC.
Ver más
07/06/2026 Sociales
La morenada UNITEPC elige a su Ñusta y Predilecta 2026
La autora, directora, ilustradora y activista franco-iraní Marjane Satrapi, conocida principalmente por su serie de...
Ver más
04/06/2026 Cultura
Muere "de tristeza" a los 56 años Marjane Satrapi, la novelista gráfica y cineasta franco-iraní de "Persépolis"
El Coro Vox Haus, dirigido por la maestra Katia Escalera, simultáneamente con el Ensamble Orquestal Ánima Cantis, con...
Ver más
03/06/2026 Cultura
Vox Haus y Anima Cantis se unen para interpretar “Fantasía Friki”