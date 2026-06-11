Vías Bolivia perdió Bs 58 millones en peajes por los bloqueos

Vías Bolivia, administradora de peaje y pesaje, informó de una pérdida de 27,3 millones de bolivianos solo durante el mes de mayo, debido a los bloqueos.

Sumando a los perjuicios registrados desde enero, la entidad dejó de percibir 58 millones de bolivianos. Santa Cruz, Cochabamba y Oruro son los departamentos más afectados.

Y, en los primeros cuatro meses de este año, la entidad registró mermas de 20 millones de bolivianos por los efectos climáticos en las vías, bloqueos de estaciones, conflictos regionales específicos y problemas con los combustibles. A la fecha, la situación se complicó, porque en los primeros días de junio, el perjuicio es de más de 10 millones, haciendo el total de 58 millones.

Esas acciones repercuten directamente en las transferencias de Vías Bolivia a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), recursos económicos que deberían ser destinados al mantenimiento de la red vial fundamental; además de la sostenibilidad de Vías Bolivia porque afectaría a la implementación de proyectos.

A esa situación se suman los destrozos en varias rutas del país. El director de Vías Bolivia, Raúl Bueno, expresó su preocupación por la situación, advirtiendo que “afecta directamente a todos quienes transitamos por carreteras del país porque es imposible trabajar en un fondo de conservación vial que permita mejorar el mantenimiento de nuestras carreteras sin los recursos necesarios para este fin”.

La situación del Estado de las carreteras de la Red Vial Fundamental es una preocupación permanente de Vías Bolivia y la ABC, una situación grave por la falta de mantenimiento de los caminos durante los últimos 20 años, que ha derivado en que muchas de las rutas se encuentren en pésimo estado.

El director de Vías Bolivia hizo un llamado a la reflexión para que se resuelva la grave situación actual y se garantice el libre tránsito, fundamental para la economía y el desarrollo del país. “Hoy tenemos que hablar de proyectos y pensar en el desarrollo de nuestro país y dejar atrás acciones de bloqueos, no podemos vivir secuestrados por sectores políticos que solo buscan desestabilizar”, apuntó Raúl Bueno.