Contienen el incendio en el valle de Tarija y culpan a los chaqueos

País
Redacción Central
Publicado el 20/07/2026 a las 8h17
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El Gobierno informó ayer domingo que el incendio forestal registrado en las comunidades de Quirusillas, Tucumillas y Erquiz Ceiba, en el departamento de Tarija, fue contenido luego de tres días de intensas operaciones y aseguró que, por el momento, no existen comunidades en riesgo, según un reporte de El País de Tarija.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacaron el despliegue de efectivos militares, bomberos y personal especializado para frenar el avance del fuego.

Las autoridades explicaron que más de 120 efectivos militares y 80 bomberos voluntarios trabajan en las tareas de control y enfriamiento, mientras que la Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables del incendio, debido a que se detectaron indicios de chaqueos en la zona.

El ministro Justiniano, junto al ministro Zamora, el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, y el comandante de la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE), Ángel Raúl López Estrella, realizaron un sobrevuelo sobre el área afectada para evaluar la situación.

Durante la inspección constataron algunos focos de calor en sectores de difícil acceso, aunque señalaron que el incendio se encuentra bajo control.

Desastre

La Alcaldía de San Lorenzo se declaró en desastre por los incendios forestales que azotan esa región de Tarija.

La medida fue asumida “ante la magnitud de los incendios forestales, que afectan tanto a la zona alta como a la zona baja del municipio”, según una información oficial.

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