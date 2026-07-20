Jubileo afirma: pobreza tiene rostro de mujer, joven y campesino

Economía
Gregory Beltrán
Publicado el 20/07/2026 a las 8h28
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Al discurso de “Bolivia se nos muere”, que pronunció el cuatro veces presidente Víctor Paz Estenssoro en 1985, se suman cada año otras voces para reducir los niveles de pobreza sin lograr este objetivo. La puesta en marcha de los distintos modelos económicos que se aplicaron no logró aminorar sus niveles y lo que muestra un estudio de la Fundación Jubileo es que la tendencia se mantiene con una línea ascendente para golpear a campesinos, indígenas jóvenes y mujeres.

A los elevados niveles de corrupción que todavía persisten en el país se suma la pandemia, que se intensificó en 2020, y por si esto no fuera poco, se añadió la crisis económica que todavía se arrastra en Bolivia.

Con datos del Instituto de Estadística (INE) de 2024, Jubileo precisa que más del 53% de la población rural se encontraba en situación de pobreza moderada, frente al 31% de la población urbana. Pero esta brecha se agrava más cuando se analiza la pobreza extrema: mientras solo 6% de la población urbana no logra cubrir una canasta mínima de alimentos, en el área rural esta proporción asciende al 29,6%. Esto quiere decir que una de cada cuatro personas en el campo no tiene ingresos suficientes para alimentarse adecuadamente, “lo que evidencia que la pobreza estructural está fuertemente arraigada en el campo, donde el acceso a servicios básicos, educación, salud y empleo digno sigue siendo limitado”, señala el reporte de Jubileo.

Pero las diferencias entre el eje central del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con el resto del territorio nacional son igualmente reveladoras, por fuera de estas regiones la pobreza alcanza al 41,1 por ciento de la población, frente al 36,3 % en las zonas más favorecidas.

Y qué pasa con la población indígena. Este estudio establece que el 46,1 % vive en pobreza, frente al 33,5 % de la población no indígena. “Esta brecha tiene raíces históricas y refleja un patrón de exclusión estructural, que persiste en Bolivia”, se lee en el informe.

Respecto al género se observa que las mujeres enfrentan mayores niveles de pobreza, que llegan a un 38,2% respecto a los hombres con el 37,1%. “Esta diferencia se explica por su menor acceso a empleo formal, mayor carga de trabajo no remunerado y barreras estructurales en el sistema productivo y educativo”.

Otro de los factores es la edad, se establece que la pobreza es más alta entre los niños y adolescentes. Veamos, según el reporte la indigencia afecta al 49,8% de menores de 5 años y a 50,6% de los que tienen entre 6, la niñez y adolescencia son las más expuestas a la pobreza, lo cual condiciona su desarrollo físico, educativo y emocional, y se convierte en una trampa intergeneracional”, establece Jubileo. Respecto al nivel educativo se concluye que a menor escolaridad hay una mayor probabilidad de pobreza. El 58,8% de quienes no tienen estudios formales son pobres y la tasa de pobreza disminuye progresivamente con el nivel educativo: solo 18,7% de quienes tienen más de 12 años de escolaridad están en pobreza. “La educación no solo reduce la pobreza, sino que es un factor protector clave frente a la vulnerabilidad”. La Fundación establece que estas cifras reflejan más que un simple problema de ingresos. Revelan desigualdades estructurales en el acceso a servicios básicos, mercados, educación, infraestructura y oportunidades económicas.

“La pobreza no se expresa solo en ingresos bajos, sino también en acceso desigual a servicios básicos como salud, educación y seguridad social”, remarca la Fundación Jubileo.

Regiones

Chuquisaca (51,2%) y Potosí (47,4%) concentran a casi la mitad de su población en situación de pobreza.

La Paz (45,2 %) y Cochabamba (41,2 %) con incidencias altas, se mantienen cerca del 40 %, de acuerdo con la investigación que realizó la fundación.

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