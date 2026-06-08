Semana 24: Una agenda cultural diversa y entretenida

Actividades culturales para todos los gustos presenta la cartelera cochabambina para la semana 24 del año. NOVA Filarmónica, Studio Ghibli Sinfónico, el Ballet Folklórico Cochabamba, la Escuela de Artes Sadosa entre otros animan la semana.

LUNES 8

En el habitual lunes de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “Magma”, del director Cyprien Vial. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es gratuito.

MARTES 9

La Escuela de Artes Sadosa presenta la obra “Los amores de Melgarejo” en el teatro Adela Zamudio desde las 19:00.

JUEVES 11

El teatro José María Achá será escenario de las Danzas Folklóricas Bolivianas, impulsada por el Ballet Folklórico Cochabamba. El evento comienza a las 19:30 y se reprisa el viernes a la misma hora.

NOVA Filarmónica presenta el concierto “Cantos, sueños y pasiones” en El Portal Centro de Convenciones y Eventos, desde las 19:30.

Se estrena en las salas cinematográficas de Cochabamba el filme “El día de la revelación”, del director Steven Spielberg.

DOMINGO 14

Studio Ghibli Sinfónico se presenta en Portal Centro de Convenciones y Eventos a partir de las 18:30. Será una experiencia con música en vivo, inmersión con pantalla, detalles del mundo ghibli y muchas sorpresas.