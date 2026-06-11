Tras críticas, Oviedo afirma que el caso ‘narcomaderas’ es de octubre de 2025

Tras el hallazgo, en Chile, de 108 toneladas de droga impregnadas en un cargamento de madera provenientes de Bolivia y la lluvia de cuestionamientos y dudas sobre la estrategia antidrogas del Gobierno, ayer el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, desafió a los expresidentes Jorge Quiroga y Evo Morales y al vicepresidente Edmand Lara que designen representantes que participen como veedores en la investigación internacional abierta sobre este caso.

Quiroga, Morales y Lara criticaron, por separado, la política antidroga del Gobierno.

Quiroga publicó en sus redes: “A zonas de nuestro país no llega comida ni combustible, pero decenas y decenas de camiones de ‘narcomadera’ se mueven a sus anchas. Lamentable que el Gobierno se limita a pedir tardíamente información sobre esta mancha a nuestra patria, y que pasadas más de 24 horas en el país sigamos a oscuras”.

Oviedo informó además que se impulsará una investigación conjunta con organismos internacionales y autoridades de Bolivia y Chile para esclarecer el caso conocido como narco maderas.

El Ministro aclaró que el caso no corresponde a una operación reciente, sino a una investigación que se desarrolla desde octubre de 2025.

En tanto, Jorge Díaz Ibarra, diputado chileno, reveló que entre enero y abril de 2026 se incautaron 1.169 toneladas de droga ocultas en cargamentos de madera detectados en el puerto de Arica provenientes de Bolivia.

Esta incautación incluye las últimas 108 toneladas incautadas en Chile. Según Díaz Ibarra a un canal nacional de TV, “esta modalidad de narcotráfico se ha intensificado durante los últimos meses y pone en riesgo la imagen comercial de Bolivia ante la comunidad internacional”.

Oviedo desmintió también que se trate de 108 toneladas de cocaína y aclaró que según la información preliminar recibida por el Gobierno, el material incluye, además ketamina, lidocaína, cafeína y fenacetina.

La autoridad señaló además que aún no recibió informes periciales oficiales de las autoridades chilenas sobre el contenido el cargamento.

El tema de mas “narcomaderas” ya escaló al plano político con la declaración de los legisladores de la Alianza Popular (AP) y Libre por separado, que solicitaron informes al ministerio de Gobierno sobre la incautación de la droga en Chile.

Gálvez respondió que estos actores políticos no pueden poner en tela de juicio la actitud con la cual afronta el Gobierno la guerra contra el narcotráfico, probablemente debido a que no cuentan con toda la información sobre este caso.