Funcionario de El Alto asegura que hallaron restos de canes y anuncia comisión de investigación

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto, Elio Pacheco, aseguró que hallaron restos de canes durante operativos realizados en distintos puntos de la ciudad y anunció la conformación de una comisión interinstitucional para investigar la presunta comercialización de carne de perro.

"Ya no necesitamos ir al laboratorio. Hay colas de perros que han sido encontradas. Hay cueros también de los canes. (...) Hoy vamos a entregar los (restos de) canes que están viendo, pero a partir de la denuncia y la intervención que se hizo nos han mandado videos, fotografías y ubicaciones. Mi personal está procediendo a hacer la recolección correspondiente en los distintos puntos en la ciudad", afirmó la autoridad.

Pacheco explicó que la Alcaldía conformó un equipo interinstitucional con participación del Sedes, Senasag, la Policía, representantes del sector cárnico y otras entidades para identificar a los responsables y establecer posibles delitos contra la salud pública y los animales.

Las declaraciones surgen un día después de que personal municipal interviniera un contenedor de basura en la Plaza del Dinosaurio, en la zona Extranca de Río Seco, donde se hallaron restos óseos presuntamente de canes. Las muestras fueron recolectadas para análisis y se inició la revisión de cámaras de seguridad.

La autoridad recomendó a la población comprar carne únicamente en mercados, ferias y establecimientos autorizados, evitando a vendedores ambulantes. Además, pidió a los vecinos enviar fotografías, videos y ubicaciones para apoyar las investigaciones y futuros operativos.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra), Alfredo Macacha, expresó su preocupación por el hallazgo y respaldó las investigaciones.

Señaló que la escasez de carne bovina debido a más de 40 días de bloqueos favoreció la proliferación de vendedores ambulantes y de productos de origen desconocido, situación que, según dijo, fue denunciada por su sector semanas atrás.