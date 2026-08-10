Manfred afirma que Evo “nunca más puede ser candidato” por mandato de la Constitución

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa pidió respetar la Constitución Política del Estado y sostuvo que Evo Morales “nunca más puede volver a ser candidato” a la presidencia. También atribuyó la actual crisis económica del país a decisiones asumidas durante su gobierno.

“Más allá de cualquier referendo hay una Constitución Política del Estado que está vigente. Es igual que yo, que no puedo volver a ser alcalde, esta es la última gestión sin referendo sin nada. Tenemos que empezar a cumplir la ley, Evo Morales no puede volver a ser presidente de Bolivia, eso está claro, ahora, que él quiera ser es algo muy diferente; pero, tenemos que empezar a cumplir la ley”.

Explicó que en su gestión no se hicieron inversiones en hidrocarburos y se dilapidaron recursos.

Señaló que Evo busca volver a la presidencia para vengarse de determinadas personas que considera que le han hecho daño.