Tuto Quiroga advierte un vacío estatal en medio de la crisis

El expresidente y líder de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, advirtió este lunes que Bolivia atraviesa un “vacío estatal” frente a los bloqueos que afectan a varias regiones del país y cuestionó la falta de acciones del Gobierno para restablecer el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos.

“No se gobierna con retórica rimbombante, se gobierna haciendo, tomando acciones”, afirmó Quiroga al señalar que la administración de Rodrigo Paz debe asumir decisiones para devolver la tranquilidad a la población y garantizar el libre tránsito.

Según el líder de Libre, existe un vacío estatal porque, tras más de un mes de bloqueos, el Gobierno no ha logrado garantizar derechos básicos ni restablecer la circulación en las carreteras. Además, señaló que la población comienza a asumir tareas que corresponden al Estado, como el desbloqueo de algunas rutas.

Quiroga sostuvo que La Paz y El Alto han sido “secuestrados” por más de un mes de bloqueos. Esta semana se cumple la quinta semana del cerco al departamento, que ha generado escasez y encarecimiento de productos de primera necesidad.

“Situación crítica”

"Estamos en una situación crítica: hospitales suspenden cirugías, no hay oxígeno, ni medicamentos, ni combustible; la gente sufre y se ve obligada a tomar medidas por mano propia. El Gobierno debe actuar, no claudicar", agregó Quiroga.

Además, llamó a las autoridades a coordinar acciones efectivas y transparentes, apelando a su responsabilidad constitucional para proteger a la población y garantizar la circulación, la producción y la provisión de bienes esenciales.

Asimismo, recordó que su organización respaldó la abrogación de la denominada Ley Copa que viabiliza declarar estado de excepción y participó en los espacios de diálogo impulsados por el Legislativo y la Iglesia Católica.

Sin embargo, remarcó que corresponde al Gobierno definir qué medidas aplicará para enfrentar la crisis.