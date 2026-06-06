Comisión de Constitución de Diputados inicia la sesión para analizar el proyecto de ley que regula el Estado de excepción

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados instaló este sábado por la mañana la sesión ordinaria para analizar el proyecto de ley que regula el Estado de excepción, norma que fue aprobada en la Cámara de Senadores, según un reporte de Unitel.

La comisión dio inició a la sesión, donde se revisará la norma que fue remitida desde la Cámara Alta. Esta se realiza de manera virtual, debido a las movilizaciones que se registran en la sede de Gobierno.

El tratamiento de la ley se produce en un contexto de creciente tensión social y política, mientras el Gobierno evalúa distintas alternativas para enfrentar los bloqueos y garantizar la circulación en las carreteras del país.

Mientras que la Cámara de Diputados está convocada para las 14:00 horas para tratar la norma. Esta se realizará de manera mixta, es decir, presencial para quienes se encuentren en La Paz y virtual para las personas que por alguna circunstancia no hayan podido llegar a la sede de Gobierno.

El jueves, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de Reglamentación de los Estados de Excepción con enfoque de acción humanitaria, impulsado por el Órgano Ejecutivo.