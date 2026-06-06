Bloqueos encarecen costos y la presión se concentra en los alimentos, transporte y comercio

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), a través de su Unidad de Análisis Económico y el Observatorio Económico Empresarial (OEE), advirtió que los bloqueos se han convertido en un “impuesto económico indirecto” sobre toda la cadena productiva, al encarecer el transporte, restringir el abastecimiento, reducir ventas, deteriorar liquidez empresarial y trasladar mayores costos al precio final de los alimentos y productos de consumo cotidiano.

Según el Reporte Técnico de Afectación Económica por Bloqueos en Cochabamba, al viernes 5 de junio de 2026, el departamento registra una afectación económica acumulada estimada de Bs 2.292,4 millones, derivada de 810 conflictos y protestas sociales que generaron 40 días efectivos de bloqueo en rutas de conectividad nacional, interdepartamental y regional.

Para la jornada del viernes 5 de junio, la afectación económica diaria estimada alcanza Bs 90,9 millones, como consecuencia de 32 puntos de bloqueo que restringen la circulación de personas, transporte de carga, alimentos, insumos productivos, mercancías, servicios logísticos y bienes esenciales.

El informe técnico establece que el bloqueo opera como una carga económica generalizada fuera del sistema tributario formal, pero con efectos equivalentes a una imposición sobre la actividad económica. Esta presión se paga en tiempo perdido, combustible adicional, mercancía deteriorada, ventas caídas, inventarios inmovilizados, contratos incumplidos, pérdida de productividad y menor liquidez.

Desde una perspectiva macroeconómica, este impuesto "de facto" es un "impuesto invisible” que golpea simultáneamente a productores, transportistas, comerciantes, empresas y hogares. El productor pierde mercado y capacidad de venta; el transportista absorbe tiempo improductivo, gasto operativo y desgaste de unidad; el comerciante enfrenta menor reposición y caída de ventas; la empresa registra retrasos de cobranza, presión financiera y menor rotación de capital; y el hogar termina pagando precios más altos y perdiendo poder adquisitivo.

Este impuesto económico indirecto tiene tres características críticas. Primero, es transversal, porque afecta simultáneamente producción, transporte, comercio, servicios y consumo. Segundo, es regresivo, porque impacta con mayor intensidad en microempresas, pequeños productores, comerciantes minoristas, transportistas independientes y hogares con menor capacidad de absorción financiera. Tercero, es destructivo de valor, porque convierte recursos productivos en pérdidas: horas detenidas, combustible desperdiciado, mercancía deteriorada, ventas perdidas y dinero que deja de circular.

La FEPC alertó que el impacto de los bloqueos adquiere mayor gravedad en un contexto inflacionario. En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 2,13% en Bolivia, una inflación acumulada de 2,62% y una variación a doce meses de 12,51%, según datos del Instituto Nacional de Estadística procesados por el OEE-FEPC.

El componente alimentario concentra la mayor presión. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 6,05% y explicó 1,85 puntos porcentuales del incremento total del IPC nacional. Esto significa que aproximadamente 86,9% de la inflación mensual nacional se explica por alimentos y bebidas no alcohólicas.

A esta presión se suma la división de alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, con una variación mensual de 1,80% y una incidencia de 0,26 puntos porcentuales. En conjunto, ambos componentes alimentarios aportaron 2,11 puntos porcentuales de los 2,13 puntos porcentuales de inflación mensual nacional.

En la Región Metropolitana Kanata, conformada por Cercado, Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua y Tiquipaya, el IPC registró una variación mensual positiva de 0,91% en mayo de 2026. La mayor presión provino de alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 2,63% y una incidencia de 0,95 puntos porcentuales.

Los productos con mayor incidencia positiva en la Región Metropolitana Kanata fueron el tomate, con una variación mensual de 77,57%; carne de pollo, con 4,03%; plátano, guineo o banano, con 12,48%; haba verde, con 33,77%; zanahoria, con 13,99%; y locoto, con 39,12%. Estos productos tienen alta dependencia de transporte, abastecimiento frecuente, disponibilidad regional, intermediación y acceso a mercados.

La FEPC señaló que los bloqueos amplifican la inflación por costos, debido a que interrumpen corredores productivos, reducen disponibilidad efectiva de alimentos, elevan costos logísticos, incrementan tiempos de entrega, deterioran productos perecederos y presionan el precio final que pagan las familias cochabambinas.

El informe también identifica un efecto directo sobre la cadena productiva. Cuando suben los precios de alimentos, las familias reducen ingreso disponible para otros bienes y servicios; los negocios vinculados a mercados, restaurantes, tiendas de barrio, hoteles, comedores, catering, industrias alimenticias y distribuidores enfrentan mayores costos de reposición; y las empresas deben elegir entre reducir márgenes, ajustar precios finales o disminuir cantidades.

La Federación advirtió que el bloqueo altera el funcionamiento normal del sistema de precios. Los precios dejan de reflejar solamente oferta, demanda y productividad, y comienzan a incorporar riesgo logístico, incertidumbre, pérdida de tiempo, desvíos, escasez relativa y costos financieros. Esta distorsión reduce eficiencia, encarece la operación empresarial y debilita la competitividad regional.

La situación actual también reduce la productividad territorial de Cochabamba, porque los corredores estratégicos dejan de integrar mercados y se convierten en puntos de interrupción económica. Esto limita el flujo de bienes, servicios, personas, insumos y alimentos entre zonas productoras, centros urbanos y mercados interdepartamentales.

Asimismo, se deteriora la liquidez regional. Menos ventas, entregas retrasadas e inventarios inmovilizados reducen la velocidad de circulación del dinero, afectan el capital de trabajo y disminuyen la capacidad de pago de empresas, productores, transportistas y hogares.

La FEPC sostiene que la inflación ya golpea la mesa de las familias y que los bloqueos profundizan ese impacto al encarecer el costo de transportar, producir, abastecer y vender. En este contexto, cada ruta bloqueada se convierte en un costo adicional para la economía formal y en una presión directa sobre los precios de alimentos, productos básicos y servicios.

La Entidad Empresarial exige a las autoridades nacionales, departamentales y municipales activar todos los mecanismos institucionales, legales, operativos y de coordinación necesarios para restablecer plenamente la libre transitabilidad, proteger el abastecimiento, resguardar la actividad productiva y evitar que el costo económico de los bloqueos continúe trasladándose a los hogares, empresas, trabajadores, productores y transportistas.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba reafirma que Cochabamba enfrenta una emergencia económica y logística con implicaciones macroeconómicas directas. La defensa de la libre transitabilidad, la seguridad jurídica, el abastecimiento, el empleo, la producción y la estabilidad de precios constituye una condición indispensable para proteger el poder adquisitivo de las familias y la continuidad operativa del aparato productivo regional.