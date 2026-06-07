Desabastecimiento: El maple de huevo se vende hasta en Bs 70 en La Paz y El Alto

Economía
Unitel
Publicado el 07/06/2026 a las 16h36
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Con esta jornada se cumplen 38 días de conflictos en el país y el desabastecimiento de alimentos continúa afectado a la ciudad de La Paz y El Alto donde las personas recorren varias zonas y forman largas filas para comprar algunos productos, según un reporte de Unitel.

Este domingo, se pudo observar cómo varios ciudadanos e incluso familias enteras, hacían largas colas para adquirir un maple de huevo el cual estaba siendo comercializado en una calle de la zona de Miraflores, en La Paz.

Según se conoce, ante la escasez, los pocos productos que los comerciantes consiguen los distribuyen directamente a la población y los venden desde sus vehículos en las calles.

Sin embargo, pese a esta “iniciativa” de parte de los vendedores, el precio de los productos es muy elevado señalan vendedores, como, por ejemplo, el maple de huevo se encontraba entre 60 y 70 bolivianos, cuando debería rondar aproximadamente los Bs 35.

La situación genera molestia en la ciudadanía, quien afirma que lo poco que encuentran está muy caro y se ha vuelto una preocupación y problema para las familias paceñas.

Además, señalan que deben caminar por las calles en busca de abastecerse para toda la semana, por lo que al encontrar estos puestos de venta en vía pública aprovechan en comprar porque ir a los mercados ya no es garantía de conseguir alimentos.

Los bloqueos en las carreteras y principales accesos al departamento de La Paz y otras regiones del país persisten este 7 de junio cuando se cumplen 38 días de movilizaciones. Según el reporte de la ABC, son 85 rutas cortadas esta jornada.

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