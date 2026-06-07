YPFB Refinación aclara que no desarrolla actividades de importación de combustibles

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Refinación aclaró este domingo que no desarrolla actividades de importación de combustibles, recordó sus funciones como empresa y rechazó afirmaciones que cuestionan su integridad.

“YPFB Refinación S.A. rechaza las afirmaciones que cuestionan la integridad, profesionalismo y rigurosidad técnica de sus laboratorios y de su personal especializado, y reafirma su compromiso con la excelencia técnica, la transparencia y la calidad de los servicios que presta”, se lee en un comunicado.

Mediante ese escrito, la empresa informó que publicaciones difundidas en redes sociales contienen afirmaciones inexactas sobre la participación de YPFB Refinación S.A. en temas relacionados con la calidad de combustibles, por lo que realizó varias precisiones.

YPFB Refinación S.A. es una empresa especializada en la refinación de hidrocarburos, la prestación de servicios de operación y mantenimiento de plantas industriales, y la realización de análisis y ensayos de laboratorio para empresas, instituciones y público en general que así lo requiera.

“La empresa no desarrolla actividades de importación de combustibles”, precisó.

En el marco de estos servicios, aclaró que YPFB Refinación S.A. cuenta con laboratorios acreditados bajo la Norma ISO/IEC 17025:2018, que realizan análisis y ensayos a solicitud de sus clientes, aplicando metodologías reconocidas internacionalmente y estrictos controles de calidad que garantizan la confiabilidad, trazabilidad e imparcialidad de los resultados emitidos.

La función de los laboratorios consiste exclusivamente en analizar las muestras recibidas y emitir los resultados técnicos correspondientes al cliente solicitante. Estos resultados reflejan únicamente las características de las muestras analizadas en las condiciones en que fueron recibidas y constituyen información técnica objetiva y verificable.

“En consecuencia, no corresponde atribuir a YPFB Refinación S.A., a sus laboratorios ni a sus ejecutivos responsabilidades que excedan el alcance de los análisis realizados, ni interpretar los resultados técnicos emitidos como decisiones administrativas, comerciales, regulatorias o de gestión”, sostuvo la compañía.