Tuto: “En zonas bajo control evista no hay protestas sociales, sino ataques de francotiradores”

País
Unitel
Publicado el 06/06/2026 a las 15h49
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El líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, advirtió este sábado que en las zonas del país bajo control de evistas no existen protestas sociales, sino ataques criminales ejecutados por francotiradores, al referirse a los hechos registrados en San Julián en Santa Cruz, donde dos policías resultaron heridos por impactos de arma de fuego en un operativo de desbloqueo, según un reporte de Unitel.

“En las zonas de Bolivia bajo control de evistas no tenemos ‘protestas sociales’, sufrimos ataques criminales ejecutados por francotiradores haciendo tiro al blanco contra policías al servicio de la patria. Hace años que sabemos que el narcotráfico mata, ahora pretender enterrar nuestra democracia”, expresó Quiroga en sus redes sociales.

Las declaraciones fueron difundidas luego de que un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas intentara despejar la carretera Santa Cruz - Trinidad, bloqueada desde hace más de 20 días por sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Durante la intervención, efectivos policiales denunciaron que los movilizados utilizaron armas de fuego. Imágenes captadas en el lugar muestran a personas portando armamento entre los bloqueadores y realizando disparos mientras los uniformados buscaban resguardarse.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó que dos efectivos resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego. Uno de ellos, integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), recibió un impacto en la cabeza y fue evacuado a la capital cruceña para recibir atención médica especializada.

“Mi solidaridad a los efectivos de verde olivo baleados. Honramos su entrega y sacrificio para restituir el orden constitucional. El Estado no puede ser derrotado en San Julián por disparos criminales, el crimen debe ser sancionado y doblegado”, señaló el líder de Libre al respecto.

El también expresidente cuestionó la respuesta del Gobierno frente a los bloqueos y apuntó que la falta de decisiones agravó el conflicto.

“La demora oficial tiene consecuencias. Se gobierna con firmeza y decisión todos los días, en toda Bolivia, para todos los ciudadanos”, manifestó. “Los bloqueos no son protesta, son el mayor atentado contra la libertad y los derechos a tener salud, educación, comida, combustible, ingresos, locomoción, producción, comercio y una vida normal”, agregó.

Quiroga cerró su pronunciamiento con un llamado a ejercer autoridad para restablecer la circulación en las carreteras y garantizar el funcionamiento normal del país, remarcando que gobernar es decidir a tiempo y con claridad y que la libertad de millones vale mucho más que los bloqueos de unos cuantos.

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