Estudiantes que egresen en 2026 obtendrán el título de bachiller digital y gratuito

Los estudiantes de las unidades educativas del país que cursan este año el sexto de secundaria obtendrán su título de bachiller digital y de manera gratuita, anunció este sábado el ministro de Educación, Ricardo Sanjinés.

Según la autoridad de Estado, la decisión fue asumida a pedido del presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de simplificar los trámites para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior y reducir los costos para las familias.

"En el país son cerca de 200.000 estudiantes que contarán con un título de bachiller digital, esto es fundamental porque nuestros estudiantes van a poder contar con este título gratuitamente", señaló Sanjinés.

La medida permitirá a las gobernaciones de cada departamento ahorrar recursos que destinaban de esos fondos para otros destinos.

El ministro de Educación anunció además que los bachilleres que generalmente necesitaban legalizar su título para ingresar a la educación superior en institutos o universidades ya no necesitarán realizar la legalización que en promedio costaba Bs 180.

"Esto obviamente significa un ahorro importante para las familias, pero además significa también que puedan hacer ese trámite desde donde estén, no necesitan viajar a la capital de departamento o menos hacia La Paz", añadió.

La autoridad precisó que la medida beneficiará exclusivamente a los estudiantes que salgan bachiller durante la presente gestión.