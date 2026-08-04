“Llegó el tiempo de las transformaciones": Gálvez dice que Paz anunciará decisiones el 6 de agosto

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Publicado el 04/08/2026 a las 14h03
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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo este martes que llegó el tiempo de las transformaciones tras los cambios en el gabinete por el presidente del Estado, Rodrigo Paz. De acuerdo al vocero, el primer mandatario dará a conocer acciones y decisiones en su discurso del 6 de agosto.

“Ha llegado el tiempo de las transformaciones y (Paz) dirá exactamente las decisiones y acciones aún que ya se vienen ejecutando así que esperemos hasta el 6 de agosto para tener esas novedades en pleno”, indicó Gálvez.

Mencionó además que la eliminación de dos ministerios trata de una política de austeridad. Adelantó que algunas de las funciones de estas carteras irán al lado del Ministerio de Economía, otras, al Ministerio de Desarrollo y otras al Ministerio de la Presidencia.

“Optimizando y agilizando el quehacer, se crea un centro de Gobierno que permite la coordinación conjunta que estará bajo la tuición del ministerio de la presidencia”, agregó.

Asimismo, dijo que la eliminación del Ministerio de Cultura, Turismo y Gastronomía potenciará aún más la industria del turismo y la valoración de la cultura y gastronomía.

“El tener una agencia va a permitir la captación de recursos y de encarar de manera mucho más pragmática el quehacer del turismo”, sostuvo.

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