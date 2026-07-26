Quillacollo acelera los preparativos rumbo a la Festividad de Urkupiña

Con la realización de la segunda promesa de las fraternidades folklóricas y tras la confirmación del feriado departamental del 14 de agosto, este domingo comienza el calendario de actividades de la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026, una de las mayores expresiones de fe y cultura de Bolivia.



La Alcaldía de Quillacollo anunció un operativo de seguridad, logística y atención a los visitantes para recibir a cientos de miles de peregrinos, danzarines y turistas que llegarán al municipio durante las próximas semanas.



El pasado viernes, el Ministerio de Trabajo confirmó feriado departamental para el 14 de agosto en Cochabamba por la festividad de Urkupiña.

Alcaldía



El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, informó que el municipio coordina acciones con la Policía Boliviana, el Ejército, la Guardia Municipal y las unidades operativas para garantizar el normal desarrollo de las actividades religiosas y folklóricas.



Como parte del plan de seguridad, la Policía desplegará 1.800 efectivos, que realizarán tareas de control y patrullaje durante la Entrada Folklórica del 14 de agosto, la festividad central del 15 y la peregrinación al Calvario del 16 de agosto. El operativo también abarcará la semana previa y la posterior a las actividades centrales.



A este operativo se sumarán 700 militares, distribuidos en tres turnos diarios entre la Policía Militar y el Grupo de Artillería VII Tumusla, para reforzar la vigilancia en los principales puntos de concentración de fieles.



Asimismo, el municipio incorporará drones de alta capacidad para el monitoreo de la festividad, los cuales serán operados desde un centro de control instalado especialmente para Urkupiña.



Además, la Alcaldía ejecuta trabajos de embellecimiento de plazas, parques y áreas verdes, también habilitarán puntos de internet gratuito y estaciones de carga para teléfonos celulares dirigidos a los peregrinos.



Como parte de los preparativos, la Alcaldía también coordina con la Gobernación y la Cámara Hotelera de Quillacollo inspecciones a hoteles, hostales y alojamientos para verificar que cuenten con las condiciones necesarias para recibir a los visitantes.



Santa Cruz informó, además que el municipio, junto con el Ministerio de Culturas, trabaja en la corrección del expediente para la postulación de la Festividad de la Virgen de Urkupiña como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.



Por su parte, la Gobernación de Cochabamba y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) también coordinan una agenda conjunta de actividades culturales y de promoción de la festividad, dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al público en general.



Las actividades de la Festividad de la Virgen de Urkupiña se extenderán hasta el 17 de agosto, cuando se realizará el Lanzamiento de la Feria de Alasitas, actividad que mantiene viva la tradición de adquirir miniaturas como representación de los sueños y proyectos que los devotos esperan alcanzar.



Con estos preparativos, Quillacollo busca garantizar una festividad segura, ordenada y con las condiciones necesarias para recibir a miles de fieles y visitantes del país y del exterior.