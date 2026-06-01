La Fiscalía busca a responsables de bloqueos en Santa Cruz

El Ministerio Público investiga a los organizadores e instigadores de bloqueadores en las carreteras de Santa Cruz, en ese marco, recibieron declaraciones de testigos y se prevé una visita a San Julián, informó el Fiscal Departamental cruceño, Alberto Zeballos Flores.

“Estamos haciendo las labores investigativas, ya se ha (estado) recibiendo diferentes declaraciones (de personas) que se han citado en calidad de testigos. Ya se han emitido ciertas directrices funcionales, tengo entendido que en el transcurso de las siguientes horas van a practicar un registro del lugar del hecho en el municipio de San Julián”, aseveró Zeballos este lunes, en contacto con los medios de comunicación.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz indicó que la semana pasada se comenzó con un proceso penal de oficio en contra de los responsables de instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, entre otros hechos. Las interrupciones en las vías departamentales afectaron el libre tránsito de vehículos entre la capital cruceña y el municipio de San Julián.

Zeballos precisó que en coordinación con la Policía Boliviana se intenta identificar a los posibles autores o cabecillas de los bloqueos que se realizan desde hace días.

“Si bien la Constitución garantiza y protege la protesta y las manifestaciones, estas encuentran su límite cuando se restringen o vulneran otros derechos constitucionales; es decir, los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás”, agregó.