Argentina nunca perdió una semifinal mundialista; Inglaterra busca volver a una final tras 60 años

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles en una semifinal de la Copa del Mundo, pero llegan a esta instancia con historiales muy distintos. Mientras la albiceleste nunca perdió una semifinal mundialista, los ingleses solo lograron superar esta fase una vez, hace casi seis décadas.

La selección argentina disputó cinco semifinales antes de la edición mundialista de este 2026 y salió victoriosa en todas. Su primera clasificación a una final llegó en 1930, tras vencer 6-1 a Estados Unidos. Luego, en 1986, derrotó 2-0 a Bélgica con dos goles de Diego Maradona, antes de conquistar el título frente a Alemania.

En 1990, la Albiceleste eliminó a Italia en los penales. Más tarde, en 2014, volvió a imponerse desde los doce pasos ante Países Bajos para acceder a la final de Brasil, y en 2022 goleó 3-0 a Croacia con una sobresaliente actuación de Lionel Messi y Julián Álvarez quienes comandan el ataque del equipo de Lionel Scaloni.

La historia de Inglaterra es diferente. Los ingleses solo han disputado tres semifinales antes del Mundial 2026. La única que lograron ganar fue en 1966, cuando vencieron 2-1 a Portugal con un doblete de Bobby Charlton y posteriormente conquistaron el único título mundial de su historia.

Después de aquella hazaña, Inglaterra sufrió dos dolorosas eliminaciones. En 1990 cayó ante Alemania en la definición por penales, mientras que en 2018 perdió 2-1 frente a Croacia en el tiempo suplementario, pese a haber comenzado ganando el encuentro.

Ahora, ambas selecciones volverán a enfrentarse con objetivos distintos: Argentina intentará mantener su invicto histórico en semifinales y acercarse a una nueva final mundialista, mientras que Inglaterra buscará romper una sequía de 60 años sin superar esta instancia y volver a disputar el partido por el título.

Este duelo se disparatará desde las 15:00 (hora boliviana) en el estadio de Atlanta en Estados Unidos. El duelo viene con una carga histórica por la rivalidad que tiene ambas selecciones.