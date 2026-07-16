Irán advierte con detener las exportaciones de energía de Medio Oriente

Irán amenazó con detener todas las exportaciones de energía de Oriente Medio después de que Estados Unidos reimpusiera un bloqueo de sus puertos y barcos, ya que los dos países intercambiaron ataques por quinto día y Donald Trump amenazó con atacar un sitio vinculado al programa nuclear de Irán, mientras que él sopesó la expansión de los ataques de EEUU la próxima semana.

El bloqueo de Estados Unidos entró en vigor el miércoles temprano, y fue seguido por una ola de 90 minutos de ataques contra los sistemas de defensa costera y los sitios de misiles de Irán, según el ejército de Estados Unidos. Las autoridades iraníes dijeron que el día anterior de los ataques estadounidenses habían matado al menos a siete soldados e hirieron a más de 300 personas, el recuento de víctimas más alto de cualquier ronda reciente de violencia entre los dos países. Al menos 30 civiles han muerto por los ataques estadounidenses en el sur de Irán en los últimos días, según el portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani.

Los ataques se produjeron cuando Trump sugirió que Estados Unidos podría ampliar los ataques contra Irán para forzar la apertura del estrecho de Ormuz, y el presidente de Estados Unidos advirtió que golpearía la “Montaña de la Cachima”, una instalación subterránea fortificada vinculada al programa nuclear disputado de Irán.

“Vamos a sacar la montaña Pickaxe. Dígales a los iraníes que estén listos”, dijo Trump en una entrevista en el Show de Hugh Hewitt. La instalación no fue golpeada en las dos últimas guerras.

Los ataques estadounidenses y el renovado bloqueo llevaron a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz y llevar a cabo una ola de ataques aéreos de represalia contra países que albergan bases estadounidenses en la región.

“Las exportaciones regionales de energía son compartidas por todos o negadas a todos”, declaró ayer el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) en un comunicado. Añadió que el estrecho permanecería cerrado hasta el “fin de los males de Estados Unidos”, interrumpiendo aún más el transporte marítimo en la vía fluvial que antes de la guerra era un punto de estrangulamiento para una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi,

dijo que el renovado bloqueo de EEUU había “de hecho, desmanteló el memorando de Islamabad”, el acuerdo provisional que, entre otras cosas, estaba destinado a mantener abierto el estrecho y dar espacio para las negociaciones hacia una paz permanente.